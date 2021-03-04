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В суд ушло дело южноуральцев, которые оборудовали нарколабораторию в бане

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В суд ушло дело южноуральцев, которые оборудовали нарколабораторию в бане

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении двоих местных жителей, которых обвиняют в организации нарколаборатории, сбыте крупных партий наркотиков и хранении оружия. Силовики изъяли из незаконного оборота 2,7 килограмма наркотических средств.

Об этом сообщила агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По версии следствия, в прошлом году южноуральцы купили химическое оборудование, реагенты и прекурсоры для того, производить мефедрон и эфедрон. Нарколабораторию они создали в бане в СНТ «Чайка-2» в Сосновском районе.

«Наркотики злоумышленники помещали в тайники на территории Челябинской и Свердловской областей и размещали информацию о местонахождении наркотических средств на странице ранее открытого интернет-магазина», - рассказала Мамаева.

Силовики изъяли у обвиняемых более 2,7 килограмма наркотиков, а также охотничий карабин с патронами.

Уголовные дела о покушении на незаконный сбыт и сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4, ч.5 ст. 228.1 УК РФ), незаконном производстве и сбыте наркотических средств (п. «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и незаконном хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ) направлены в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.