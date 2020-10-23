В связи с гибелью младенца в Челябинске прокуратура потребовала проверить работу органов опеки

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин поручил провести проверку органов системы профилактики и опеки в связи с возбуждением уголовного дела по факту смерти малолетнего ребенка в Челябинске, мать которого накануне заведомо ложно заявила о его похищении.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, установлено, что семья погибшего младенца - неблагополучная и состоит на учете.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению органами системы профилактики требований закона о защите прав ребенка, полноте проведенной работы с семьей.

Напомним, тело семимесячного младенца его собственные родители скинули в реку Миасс, решив таким образом скрыть смерть малыша. После этого мать заявила, что на нее напал неизвестный, ударил по голове и похитил ребенка.

По информации из собственного источника, малыш мог получить травмы, когда его купали в ванной.