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В связи с гибелью младенца в Челябинске прокуратура потребовала проверить работу органов опеки

Происшествия
Сегодня, 12:59
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Автор: 
Инна Шемаева

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин поручил провести проверку органов системы профилактики и опеки в связи с возбуждением уголовного дела по факту смерти малолетнего ребенка в Челябинске, мать которого накануне заведомо ложно заявила о его похищении.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, установлено, что семья погибшего младенца - неблагополучная и состоит на учете.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению органами системы профилактики требований закона о защите прав ребенка, полноте проведенной работы с семьей.

Напомним, тело семимесячного младенца его собственные родители скинули в реку Миасс, решив таким образом скрыть смерть малыша. После этого мать заявила, что на нее напал неизвестный, ударил по голове и похитил ребенка.

По информации из собственного источника, малыш мог получить травмы, когда его купали в ванной.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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