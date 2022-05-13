13.05.2022
В Троицке главбух подозревается в мошенничестве
13.05.2022
В Челябинской области показатели в сфере занятости демонстрируют положительный тренд
13.05.2022
ММК: машинное зрение на страже экологии
13.05.2022
В Челябинске состоится ХХ Славянский научный собор
12.05.2022
В Челябинске высадят более 13 тысяч новых деревьев за сезон
12.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 13 мая
В Троицке главбух подозревается в мошенничестве
15.04.2022
Замминистра строительства Челябинской области освобождена от занимаемой должности
14.04.2022
Суд продлил срок содержания под стражей замминистра здравоохранения Челябинской области
12.03.2022
Житель Озерска, спасая накопления от мошенников, потерял три миллиона рублей
07.03.2022
Не доверяйте незнакомцам: челябинка решила заработать на торговле криптовалютой и лишилась миллиона
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022