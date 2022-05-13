В Троицке главбух подозревается в мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения Троицка, подозреваемой в мошенничестве в крупном размере.

По данным следствия, в период 2021 – начала 2022 годах подозреваемая, необоснованно завысила размер собственной заработной платы и оплатила из средств учреждения личную задолженность по исполнительному листу, то есть похитила денежные средства учреждения в сумме более 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в СКР по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.