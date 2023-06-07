В Троицке инспекторы ДПС оперативно ликвидировали возгорание

В Троицке (Челябинская область) водитель, не замечая возгорания двигателя, продолжал движение. Сотрудники ДПС межмуниципального отдела "Троицкий" остановили автомобиль и потушили огонь..

Старший лейтенант полиции Марат Абдулхаликов и лейтенант полиции Георгий Кузнецов обратили внимание, что по дороге едет ВАЗ-2106, из моторного отсека которого вырывается пламя. Водитель, не замечая возгорания, продолжал движение. Тогда полицейские остановили автомобиль в безопасном для других участников дорожного движения месте и приступили к тушению огня.

С помощью огнетушителей инспекторы ДПС оперативно ликвидировали возгорание. Благодаря быстрым и грамотным действиям сотрудников полиции, а также оперативной работе МЧС по ликвидации возгорания, удалось избежать серьезных последствий.

В результате происшествия водитель, 39-летний житель Троицка, не пострадал. Он искренне поблагодарил своих спасителей за помощь.