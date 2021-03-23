В Троицке медики не смогли подъехать к девочке, которая лежала под мостом без сознания

В Троицке медики не смогли подъехать к девочке, которая лежала под мостом без сознания

Спасатели Троицкого отряда (Челябинская область) оказали помощь сотрудникам скорой медицинской помощи, которые прибыли на вызов, но не могли подъехать к пострадавшей девочке, которая лежала под мостом без сознания.

На льду реки Увелька, практически в центре города, в 150 метрах от Нового моста в бессознательном состоянии была обнаружена 13-летняя девочка. На вопросы спасателей отвечать она не могла, периодически теряла сознание, при помощи спасательных носилок она была эвакуирована со льда реки и передана сотрудникам скорой помощи.

«Между тем, за сотрудниками СМП, за спасателями, а перед этим и за девочкой, которой стало плохо, наблюдало около десятка взрослых, здоровых мужчин! Безразлично и неподвижно. В 50 метрах от места происшествия сидели рыбаки, которые даже не попытались помочь ребёнку или врачам», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Сейчас за жизнь пострадавшей борются врачи реанимации. Выясняются обстоятельства произошедшего.