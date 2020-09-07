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В Троицке посадили мигранта-рецидивиста, который пытался незаконно попасть в Россию

Происшествия
Сегодня, 13:34
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Троицкий районный суд (Челябинская область) вынес приговор в отношении иностранца, который пытался незаконно пересечь границу России. Два года он проведет в колонии строгого режима.

В марте 2020 года в Троицком районе сотрудниками пограничного управления за незаконное пересечение российско-казахстанской границы в обход установленных пунктов пропуска был задержан иностранец. Когда силовики стали устанавливать его личность, то выяснилось, что мужчина с 2004 года неоднократно отбывал наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы строгого режима за кражи, разбой и грабеж.

«После освобождения из мест лишения свободы в декабре 2019 года ГУ МВД России по Челябинской области, на основании решения Министерства юстиции РФ о нежелательности пребывания (проживания) на территории России, иностранец был выдворен за пределы РФ. С целью преодоления запрета на въезд в Россию, а также незаконной легализации на территории Уральского региона, иностранец обратился в компетентные органы страны исхода с заявлением о смене установочных данных в удостоверении личности», - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

После этого, зная, что въезд на территорию России ему не разрешен, мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу, скрывая от сотрудников пограничного управления сведения о наличии имеющихся в отношении него ограничений. Ему было сообщено, что въезд в нашу страну ему запрещен. Но иностранец предпринял попытку пересечения границы в обход пункта пропуска в районе одного из населенных пунктов Троицкого района, однако был задержан пограничниками.

Было возбуждено уголовное дело. Судом нелегалу назначено наказание в виде двух лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

 

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