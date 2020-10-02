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В Троицке прохожие нашли в кустах скелет младенца

Происшествия
Сегодня, 14:24
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Автор: 
Инна Шемаева

В Троицке (Челябинская область) в зарослях кустарника около одного из частных домов местные жители обнаружили скелетированные останки тела младенца. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в январе прошлого года жители села Бердяуш нашли на обочине дороги самодельный гроб.  В нем было тело мертвого младенца. Следователи выясняли, что 35-летняя жительница самостоятельно родила мальчика в домашних условиях. Ребенок скончался в тот же день в связи с отсутствием медицинской помощи. Тело сына его хранила на приусадебном участке, после чего 23 апреля поместила в деревянный ящик и оставила на обочине дороги.

А в 2018 году в селе Медведево в выгребной яме туалета был найден труп младенца. детей. Женщина родила дома, а после выбросила ребенка в туалет. Эксперты заключили, что девочка появилась на свет живой, но скончалась от того, что захлебнулась фекалиями.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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