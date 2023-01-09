В Троицке в мороз малыш оказался запертым в машине

В Троицке (Челябинская область) малыш в тридцатиградусный мороз заблокировал себя в машине. Понадобилась помощь спасателей.

Инцидент произошел вечером восьмого января. В автомобиле SKODA Octavia, с запущенным двигателем, родители усадили годовалого малыша в специальное удерживающее детское кресло на переднем сиденье, но пока папа обходил машину, малыш дотянулся до ключей и заблокировал центральный замок машины.

«Запасных ключей у родителей не было, а двигатель через несколько минут заглушился автоматически. В минус 30 малыш подвергался серьезной угрозе. Понимая это, родители без промедлений позвонили спасателям, описали ситуацию и попросили помочь», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Прибыв на место дежурная смена троицкого отряда областной ПСС за несколько минут обеспечили доступ в салон, освободили заплаканного, перепуганного малыша и передали родителям.