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В Троицке возбуждено уголовное дело по факту хищения 330 тысяч рублей в автотранспортном предприятии

Происшествия
Сегодня, 12:02
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В Троицке (Челябинская область) по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств муниципального предприятия «Троицкое ПАТП имени Мокеева». Сумма ущерба составила ущерба составила 330 тысяч рублей.

Проверку прокуратура проводила по материалам Контрольно-счетной палаты Троицка. Было установлено, что между МУП «Троицкое ПАТП имени Мокеева» и индивидуальным предпринимателем были заключены договоры на оказание услуг по ежедневному контролю технического состояния транспортных средств, на оказание медицинских услуг по предрейсовым и послерейсовым осмотрам водителей.

«В ходе исследования документов установлено, что сумма оплаченных предпринимателем и не поступивших в кассу МУП денежных средств за оказанные услуги по медицинскому осмотру, техническому контролю транспортных средств за период декабря 2018 года, января-июля 2019 года составила 330 960 рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Прокурором города материалы проверки направлены для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц муниципального учреждения, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

 

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