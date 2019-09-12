В Троицком районе задержали пьяную бабушку, которая перевозила в автомобиле внучку

Сотрудники ГИБДД Троицкого района (Челябинская область) задержали пьяную женщину, в автомобиле которой находилась четырехлетняя девочка. Ребенок перевозился без специальных удерживающих устройств.

11 сентября на первом километре автодороги Троицк-Октябрьское на территории Троицкого района, сотрудниками Госавтоинспекции остановлен автомобиль ВАЗ-217030, под управлением 43-летней местной жительницы. В ходе проверки документов установлено, что от женщины исходит запах алкоголя, а на заднем пассажирском сиденье автомобиля, без детского удерживающего устройства, и не пристёгнута ремнями безопасности, находится четырехлетняя девочка.

«Проходить процедуру освидетельствования на состояние опьянения на месте женщина отказалась, поэтому женщина была направлена на освидетельствование в медицинское учреждение. Несовершеннолетняя пассажирка автомобиля была передана инспекторам по делам несовершеннолетних. В больнице было, установлено, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом она не только грубо нарушила Правила дорожного движения, но и подвергла опасности жизнь и здоровье ребёнка», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Женщина пояснила, что направлялась с внучкой из села Бобровка Троицкого района в город Троицк, а алкоголь употребляла накануне вечером.

По данному факту на женщину составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения», предусматривающей наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок до двух лет, и административного штрафа в размере 30000 рублей. Транспортное средство было помещено на специализированную стоянку.