В Уфалейском районе задержаны «черные» лесорубы
Фото: 
Валерий Иванов
Происшествия
Сегодня, 10:41
Автор: 
Инна Шемаева

На территории Уфалейского округа лесничие задержали «черных» лесорубов. Под их рубку попали березы и сосны. Ущерб составил порядка 600 тысяч рублей.

При проведении совместного рейда лесничих и полиции были обнаружены следы автомобилей Урал и УАЗ, ведущие в лесной массив. Проследовав по следам автомобиля проверяющие установили шум работающей техники и бензопил. В момент задержания на месте незаконной рубки находилось 4 человека и три единицы техники. Лесонарушители загружали бревнами сосны полный кузов автомобиля Урал, сверху укладывали березовые дрова. Как сообщает пресс-службы управления лесами региона, предположительно, что далее древесина вывозилась в город Верхний Уфалей по договору купли - продажи для собственных нужд граждан – дров.

«Под рубку попали березы и сосна общим объемом около 50 кубических метров. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил 618 550 рублей. Все лица, совершившие незаконную рубку, задержаны», - рассказал начальник отдела федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах Главного управления лесами Челябинской области Алексей Шабунин.

Как уточнили в региональном полицейском главке, возбуждено уголовное по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» в отношении одного человека. В совершении противоправного деяния подозревается ранее не судимый 44-летний местный житель. Остальные «лесорубы» могли и не знать, что рубка деревьев проводится незаконно.

«В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина в течение нескольких дней осуществлял незаконную вырубку деревьев в районе 63 км автодороги Касли - Красноуфимск для строительства собственного дома», - сообщили в главке.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. В настоящий момент в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
черные лесорубы
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