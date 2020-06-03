В Варне будут судить бизнесмена, который обманул минсельхоз

В суд передано уголовное дело в отношении предпринимателя из Варненского района (Челябинская область), который обманным путем получил субсидии в сумме почти на один миллион рублей от министерства сельского хозяйства региона.

В отношении главы крестьянского (фермерского) хозяйства возбуждены два уголовных дела: по части первой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество» и части третьей этой же статьи - «Мошенничество в крупном размере».

По версии следствия в 2018 - 2019 индивидуальный предприниматель незаконно получил субсидии в размере 220 тысяч рублей и 694 тысяч в рамках государственной Программы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 – 2020 годы».

«Индивидуальный предприниматель умышленно предоставил в Министерство сельского хозяйства Челябинской области, являющееся главным распорядителем денежных средств по данным субсидиям, недостоверные сведения о понесенных затратах. Однако следствием установлено, что фактических целей на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства не достигалось», - сообщили в прокуратуре региона.

Уголовное дело направлено в Варненский районный суд.