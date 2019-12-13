В Варненском районе в аварии пострадали четыре человека

В Варненском районе (Челябинская область) водитель иномарки во время снегопада спровоцировал аварию с участием еще трех машин. Четыре человека, в том числе пятилетний ребенок, получили травмы различной степени тяжести.

ДТП произошло вечером 12 декабря на 69 километре автодороги Черноречье-Варна на территории Варненского района.

«65-летний водитель, управляя автомобилем Рено Меган, в условиях снегопада, по предварительной информации, совершая маневр обгона, не убедился в безопасности, совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2112 и обгоняемым автомобилем МАЗ, после чего автомобиль ВАЗ совершил столкновение с попутным автомобилем ГАЗ», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия пятилетний ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель автомобиля ВАЗ и два пассажира автомобиля Рено также получили травмы, им назначено амбулаторное лечение.

Фото: ГИБДД по Челябинской области