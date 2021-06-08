08.06.2021
В Златоусте появится новое пожарное подразделение
08.06.2021
Военный суд Челябинского гарнизона приговорил росгвардейца за убийство отца в новогоднюю ночь
08.06.2021
Челябинская область поддерживает деревенский бизнес
08.06.2021
Безруков успокоил: С лебедем, которого выпустил на волю губернатор, все в порядке
08.06.2021
На стрелявшего по людям челябинца завели уголовное дело
08.06.2021
Прибыль южноуральских предприятий за квартал выросла почти в три раза
В Верхнем Уфалее предприятие оштрафовали на 100 тысяч за слив канализации
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021
Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
04.06.2021
На вас не угодишь! Челябинцы раскритиковали теперь и тихую зону будущей набережной Смолино
04.06.2021