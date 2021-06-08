В Верхнем Уфалее предприятие оштрафовали на 100 тысяч за слив канализации

В Верхнем Уфалее МУП «МПО» Водоканал назначили штраф в 100 тысяч рублей за сброс канализационных стоков на почву земельного участка. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокуратура заинтересовалась сливом канализации в Верхнем Уфалее после размещенной в соцсетях соответствующей информации.

«Установлено, что в связи с нарушением герметичности коллектора канализационные стоки длительное время, с момента таяния снега, стекали на почву и в городской пруд (водохранилище), вдоль улицы стоял стойкий запах канализации», - рассказала Наталья Мамаева.

А также предприятие проводило работы по очистке канализационного коллектора, сбрасывая стоки на почву земельного участка.

Прокурор возбудил административное дело по факту несоблюдения требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ).

Сейчас начал ремонт коллектора.