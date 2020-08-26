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В Верхнем Уфалее стадо коров атаковало местных жителей

Происшествия
Сегодня, 16:10
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Автор: 
Инна Шемаева

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) местным жителям пришлось вызывать полицию из-за стада коров, которое появилось во дворе жилого дома и атаковало местных жителей. Одна из женщин получила серьезные травмы.

Видео с бандой рогатых появилось в социальных сетях.

«От банды рогатых пострадала женщина. У нее многочисленные ушибы и даже подозрение на перелом. Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов тоже было нелегко – им пришлось также бегать от коров», - говорится в сообщении в группе «Говорит Аша».

Как сообщила одна из очевидец произошедшего, коровы в их дворе гуляют постоянно. Но нападений на людей еще не было.

«Мы сидели на лавочке. Коровы гуляли во дворе, чьи они мы не знаем. Одна из них была у меня за спиной, я решила ее отогнать, остальные стали других разгонять. Все это стадо ушло, а одна буренка осталась. Женщина стало отгонять ее, она повалила на землю и давай ее бодать. Мужчины стали ее отгонять, мы вызвали полицию, так она тут полицейского загоняла по двору», - рассказала местная жительница.

Теперь полиция ищет безответственного хозяина стада.

«В отдел полиции от граждан поступило заявление о том, что в результате ненадлежащего выпаса скота пострадал человек, на место прибыли сотрудники полиции, которые отогнали коров на безопасное для людей расстояние. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление собственника животных», - сообщила сотрудник пресс-службы регионального полицейского главка Дарья Ярошенко.

Материалы проверки будут направлены в администрацию Верхнеуфалейского городского округа для привлечения собственника животных к ответственности в соответствии с действующем законодательством.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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