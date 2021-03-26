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В Верхнем Уфалее вновь возбуждено уголовное дело, связанное со строительством очистных сооружений

Верхний Уфалей (Челябинская область) вновь в центре внимания правоохранительных органов. На этот раз речь идет о ненадлежащем строительном контроле со стороны ООО «Стройтехногрупп» на объекте строительства «4-ая очередь городских очистных сооружений».

Как сообщает КСП региона в своем Telegram-канале, материалы контрольного мероприятия, проведенного в Верхнем Уфалее, легли в основу очередного уголовного дела, возбужденного по части первой статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» отделом СК РФ по Челябинской области.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляет УФСБ по Челябинской области.

Напомним, ранее по этому же объекту были возбуждены уголовные дела о превышении полномочий со стороны местной администрации, а затем о мошенничестве со стороны фирмы-подрядчика.

По версии следствия, заказчик принимал у исполнителя фактически не сделанную работу.

Так, в 2018 году МКУ «Спецслужба» заключило муниципальный контракт с ООО «Фирма «УралПартнер». Согласно документу, организация обязалась содержать гидротехнические сооружения.

В то же время ООО «Фирма «УралПартнер» регулярно отчитывалось заказчику о том, что ведется контроль за состоянием сооружений и работы по устранению повреждений. Исполнитель докладывал, что дефектов там нет.

МКУ «Спецслужба», не имея в штате аккредитованных специалистов, экспертизы условий исполнения контрактов проводило формально, без привлечения специализированной организации. В 2019-2020-м годах неоднократно производило принятие и оплату фактически не выполненных работ на Суховязском гидротехническом сооружении, которое фактически не функционирует, причинив ущерб в виде избыточных расходов бюджетных средств на общую сумму 836,5 тысячи рублей.

Затем в Верхнем Уфалее возбудили уголовное дело по факту мошенничества при строительстве городских очистных сооружений канализации. По данным следствия, должностные лица ЗАО «СПИНОКС» подозреваются в хищении одного миллиона 300 тысяч рублей бюджетных средств.