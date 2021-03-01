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В Верхнем Уфалее возбуждено уголовное дело из-за строительства очистных сооружений

Материалы проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой Челябинской области, легли в основу уголовного дела, возбужденного следственным комитетом региона. Причиненный ущерб превышает один миллион рублей.

Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 286 Уголовного Кодекса РФ («Превышение должностных полномочий») в отношении неустановленного должностного лица из числа руководства управления имущественных отношений Верхнего Уфалея.

Об этом КСП региона сообщила в своем telegram – канале.

«Неустановленное лицо в 2018 году оплатило в рамках муниципального контракта не выполненные работы при строительстве четвертой очереди городских очистных сооружений канализации на общую сумму 1 377 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Следственные органы сейчас устанавливают чиновника, который причастен к этим махинациям.