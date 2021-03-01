В Верхнем Уфалее возбуждено уголовное дело из-за строительства очистных сооружений
Материалы проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой Челябинской области, легли в основу уголовного дела, возбужденного следственным комитетом региона. Причиненный ущерб превышает один миллион рублей.
Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 286 Уголовного Кодекса РФ («Превышение должностных полномочий») в отношении неустановленного должностного лица из числа руководства управления имущественных отношений Верхнего Уфалея.
Об этом КСП региона сообщила в своем telegram – канале.
«Неустановленное лицо в 2018 году оплатило в рамках муниципального контракта не выполненные работы при строительстве четвертой очереди городских очистных сооружений канализации на общую сумму 1 377 тысяч рублей», - говорится в сообщении.
Следственные органы сейчас устанавливают чиновника, который причастен к этим махинациям.