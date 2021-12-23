В Верхнеуральске будут судить чиновницу, купившую детям-сиротам непригодное жилье

Прокуратура Верхнеуральского района (Челябинская область) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления имуществом и земельным отношениям администрации района. Она обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, обвиняемая в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобрела в муниципальную собственность 44 квартиры, которые не отвечали предъявляемым строительно-техническим нормам, причинив муниципальному образованию ущерб в сумме свыше 27 миллионов рублей.

Как сообщили в прокуратуре, жилые помещения, непригодные для проживания, были включены в специализированный жилищный фонд Верхнеуральского муниципального района, после чего предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В настоящее время нарушения в ряде квартир устранены, другим сиротам предоставлены новые жилые помещения.

Уголовное дело направлено в Верхнеуральский районный суд.