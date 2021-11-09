В Вишневогорске женщина погибла, вернувшись в горящий дом за вещами

В Вишневогорске (Каслинский район, Челябинская область) женщина погибла, вернувшись в горящий дом сожителя, чтобы забрать вещи и документы. Мужчина выжил и находится в больнице.

Сообщение о пожаре в частном доме поступило на пульт дежурного восьмого ноября в два часа 57 минут. К месту вызова выехали сотрудники 60-й пожарно-спасательной части, отдельного поста и пожарной части № 115.

Первыми к месту происшествия прибыли вишневогорские огнеборцы, которые в ходе разведки установили, что горят жилой дом и надворные постройки - сараи. В ходе тушения был обнаружен пострадавший - хозяин дома, получивший ожоги рук. Мужчину госпитализировали в районную больницу Каслей.

Позднее (в 5.34) в ходе тушения огня было обнаружено тело сожительницы пострадавшего. По словам очевидцев, женщина самостоятельно покинула дом, но потом решила вернуться за какими-то вещами. Обратно она уже не вышла.

По предварительной причине, пожар произошел из-за неправильного монтажа электрического оборудования.