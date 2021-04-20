В Юрюзани вандалы разгромили более шести десятков могил на кладбище

В Юрюзани (Катав-Ивановский муниципальный район Челябинская область) на днях там совершен крупный акт вандализма на городском кладбище.

Об этом сообщает глава района Николай Шиманович.

«На данный момент известно о 66 пострадавших от рук неизвестных злоумышленников памятников и могил. Часть надгробий уронили, часть – разбили, - сообщает районный глава.

Мэр допустил, что пострадавших памятников, могил и оград намного больше и призвал жителей, у кого захоронены родные на кладбище в Юрюзани, прийти и осмотреть могилы. «В случае если захоронения ваших родственников также пострадали от действий вандалов, просьба обратиться с заявлением в полицию», - порекомендовал Николай Шиманович.

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По данному факту вандализма начата проверка, возбуждено уголовное дело.

«Данное происшествие зарегистрировано 19 апреля 2021 года. По данному факту в ОМВД России по Катав-Ивановскому району возбуждено уголовное дело по части первой статьи 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения)», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В региональном полицейском главке уточнили, максимальная санкция по данной части статьи предусматривает арест на срок до трех месяцев. «Проводятся мероприятия, направленные на установление виновных», - добавили в ГУ МВД области.

Жители в социальных сетях выражают возмущение малообъяснимым с человеческой точки зрения поступком. Кому могли помешать надгробия, недоумевают горожане.

«Разделяю все эмоции юрюзанцев – ситуация крайне неприятная, - поддерживает горожан районный глава. - Надеюсь, правоохранители качественно выполнят свою работу и оперативно найдут тех, кто это сделал».

А как быть с той душевной болью, которую отморозки нанесли родственникам погребенных, и кто поможет восстановить памятники?

Жители уверены, что вандалов найдут и обязательно накажут, но нужно подумать о том, как в будущем не допустить повторения. «Наказание конечно необратимо, скорее, нужно подумать на предупреждение в будущем данных вандальных действий», - пишет Алексей.