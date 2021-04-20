В Юрюзани вандалы разгромили более шести десятков могил на кладбище

20.04.2021
Иностранца приговорили к 19 годам за сбыт героина в Челябинске
20.04.2021
Южноуральцы могут получить компенсацию на оздоровление детей-инвалидов
20.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 21 апреля
20.04.2021
Челябинский цинковый вышел в «Телеграм»
20.04.2021
Суд Копейска обязал муниципалитет отремонтировать коллектор в поселке Кадровик
20.04.2021
В Миассе сотрудницу промпредприятия заподозрили в коммерческом подкупе
22.12.2020
В Златоусте неизвестные испортили лед для новогодних детских городков
08.11.2019
В Челябинске 10-летние вандалы повредили мемориал воинам-афганцам
25.05.2018
Пьяный челябинец разгромил мемориал «Вечный огонь»
16.01.2018
В Кусе женщина заявила, что ее сына травмировали в полиции
В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
20.04.2021
Гендиректор телеканала Dомашний: Огромное удовольствие выбирать на главную роль мужчину мечты
19.04.2021
Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
19.04.2021
Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
17.04.2021
Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок
16.04.2021