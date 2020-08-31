В здании ЮУрГУ произошел пожар
В хозяйственном здании Южно-Уральского государственного универистета произошел пожар. Погибших и пострадавших нет.
Возгорание на втором этаже строение, где расположены административные помещения, произошло в воскресенье, 30-го августа.
Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, эвакуация людей не потребовалось, так как в выходные дни здание не функционирует.
Принятые сотрудниками МЧС меры позволили ликвидировать открытое горение на площади 40 квадратных метров в максимально короткие сроки.
Установить причину пожара предстоит сотрудникам отделения дознания.
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