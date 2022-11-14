В Златоусте маршрутка влетела в забор жилого дома

В Златоусте (Челябинская область) во время снегопада маршрутка с пассажирами влетела в забор жилого дома. Есть пострадавшие.

Авария произошла вечером 13 ноября на улице Таганайской.

«Водитель, управляя автобусом «Фиат FST» в условиях снегопада, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, совершил съезд с проезжей части влево, где совершил наезд на забор жилого дома, повредив его», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пассажир, получила травмы и была госпитализирована. Еще одной женщине оказана разовая медицинская помощь. Сам водитель не пострадал.



По факту ДТП возбуждено административное производство по статье12.24 КоАП РФ – «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».