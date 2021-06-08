В Златоусте мужчина убил в женщину и покончил с собой

В Златоусте в квартире нашли тела 34-летней женщины и 33-летнего мужчины. В СК возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Тела нашли утром седьмого июня в квартире одного из домов Златоуста.

«По предварительным данным в ходе бытового конфликта мужчина выстрелил в женщину, а после произвел выстрел себе в голову», - сказал Шишков.

Уголовное дело возбудили для полного и всестороннего установления обстоятельства смерти мужчины и женщины.

Тела убитых направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти потерпевших.