В Златоусте на заводе произошел взрыв

В Златоусте (Челябинская область) на заводе бетоносмесительного оборудования произошел взрыв теплогенерирующего оборудования. По предварительным данным, два работника погибли и один пострадал.

«Произошла разгерметизация емкости для отопления. Без последующего горения», - пояснили в ГУ МЧС региона.

В ведомстве уточнили, для ликвидации данного происшествия силы и средства МЧС не понадобились.

Сообщается, что погибли два человека. Один работник госпитализирован в медицинское учреждение города. Его состояние оценивается как тяжелое.