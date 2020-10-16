В Златоусте неизвестные спилили реликтовый лес

Активисты общественной организации «Гражданский патруль» заявили, что в Златоусте вблизи базы «Спартак» неизвестные незаконно вырубили корабельные сосны. Написано заявление в прокуратуру и полицию.

О том, что в Златоусте начали рубить сосны, в общественную организацию «Гражданский патруль» сообщили местные жители.

«Оказавшись на месте, общественники попытались выяснить, что происходит, однако ответить им, на каком основании здесь рубят лес, не пожелали. Никакие разрешительные документы не были предъявлены», - сообщил представитель «Гражданского патруля» Андрей Королев.

Также Королев сообщил, что стволы спиленных сосен по ночам куда-то вывозят на крытых фурах.

«Гражданский патруль» обратился в прокуратуру Челябинской области и полицию с просьбой провести проверку по факту вырубки сосен в Златоусте.

В администрации Златоуста сообщили, что они к данной вырубке не имеют никакого отношения.

В пресс-службе полиции города пообещали прокомментировать информацию в ближайшее время.