В Златоусте пожарные спасли девять детей

В Златоусте (Челябинская область) произошел пожар в многоквартирном доме. При помощи спаскомплектов огнеборцы вывели из опасной зоны 21 жителя, в том числе девять детей.

13 января загорелось подсобное помещение в жилом доме коридорного типа (бывшее общежитие) по улице Румянцева. Уже через несколько минут после сообщения подразделения Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона были на месте. Для проведения разведки и тушения было сформировано четыре звена газодымозащитной службы. При помощи спаскомплектов огнеборцы вывели из опасной зоны 21 жителя, в том числе 9 детей.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

МЧС напоминает, что пожары в многоквартирном жилом фонде несут большую опасность для жильцов. Особенно, если они происходят в утреннее или ночное время, когда многие люди отдыхают. Любое происшествие лучше предотвратить, но если огонь все-таки вышел из-под контроля важно помнить алгоритм поведения!

«Не поддаваясь панике, следует определить (хотя бы примерно), откуда исходит дым. Если задымление в подъезде незначительное, можно самостоятельно эвакуироваться по маршевой лестнице. Однако, если дым плотный - лучше оставаться дома, уйти в дальнее от подъезда помещение (балкон или лоджия также могут стать убежищем). Необходимо плотно закрыть за собой входную дверь, при этом замок должен быть открытым, чтобы пожарные могли без труда проникнуть внутрь. Дверные щели заткните влажной тканью или заклейте скотчем», - напомнили в МЧС.

Для себя важно помнить, что внизу помещения концентрация дыма меньше и если лечь на пол, то дышать будет проще.

Если очаг в вашей квартире, необходимо оценить обстановку на предмет самостоятельной эвакуации на лестничную клетку. Важно захлопнуть за собой все двери, это остановит распространение дыма и огня. Если покинуть квартиру через дверь не представляется возможным, то в качестве аварийного выхода можно использовать балкон. Нельзя прятаться от огня и дыма в ванной комнате.