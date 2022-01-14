14.01.2022
В Златоусте пожарные спасли девять детей
14.01.2022
Обе команды «Динамо-Уралочки» победно начали третий тур чемпионата России по водному поло
13.01.2022
Заседание по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области отложено
13.01.2022
Сбер переводит половину сотрудников на удалёнку
13.01.2022
В Госдуме предложили оплачивать «внеурочное взаимодействие с начальством»
13.01.2022
За тюнинг автомобиля придётся платить государству
В Златоусте пожарные спасли девять детей
11.01.2022
В Коркино ликвидирован пожар на городском рынке
10.01.2022
В Челябинске загорелся цех по производству матрасов
27.12.2021
В Магнитогорске на остановке сгорели два трамвая
02.12.2021
В Челябинске 650 учеников эвакуировались из-за возгорания в школе
Парадоксы Челябинска: пятидневка для снежных куч
12.01.2022
Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь
12.01.2022
Выставки Исторического музея об Александре I: продолжение следует
11.01.2022
С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
09.01.2022
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022