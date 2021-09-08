В Златоусте раскрыто мошенничество с лизингом

В Златоусте (Челябинская область) автолюбитель продал машину, затем взял ее в лизинг и перепродал другому местному жителю, а тот ее снова перепродал. Покупатели потерпевшим не признаны. Они лишились не только машины, но и своих денег.

В полицию Златоуста (Челябинская область) индивидуальный предприниматель, сообщив, что в отношении него совершено мошенничество. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД установлен и задержан мужчина, который продал свой автомобиль российского производства предпринимателю. Позже он взял это же транспортное средство в лизинг и перепродал третьему лицу, оформив договор о купле-продаже, при этом обязательства лизинговой сделки не исполнял», - сообщила сотрудник пресс-службы ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

Как сообщил собственный источник в полиции, машина потом была еще дважды перепродана. Сотрудники ГИБДД не требовали никаких оригинальных документов на машину, а переоформляли авто на нового владельца только на основании договора купли-продажи.

При этом, потерпевшим полицией признан только индивидуальный предприниматель. А покупатели данного авто – нет.

Возбуждено уголовное дело.

Автомобиль изъят и будет возвращен индивидуальному предпринимателю после проведения следственных действий.