В Златоусте разгорелся скандал на избирательном участке - председателю вызывали скорую

В Златоусте (Челябинская область) сегодня, 13-го сентября, разгорелся вечерний скандал на избирательном участке №88, расположенном в 15-й школе.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» представитель ТИК Златоуста, около 18 часов представители партии «Справедливая Россия (в том числе кандидат от «эсеров» Илья Михайлов) довели до слез нескольких женщин в возрасте, работавших в составе избирательной комиссии. Председателю УИК пришлось вызывать скорую - у женщины поднялось высокое давление. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь.

«Кандидаты вели себя хамски, вызывающе, провокационно. Дело доходило до оскорблений. Докопались до мелочевки (нарушения если и были, то очень незначительные), устроили скандал, чуть не сорвали выборы. Довели председателя УИКа до слез и ухудшения самочувствия, в результате чего работа участка была парализована практически на час. Избиратели не могли нормально голосовать», - сообщил представитель городской ТИК.

По словам источника, следом за медиками туда подтянулись силовики, которые собирали материалы о произошедшем, проверяли информацию о фактах оскорблений, приведших к дестабилизации ситуации на данном избирательном участке. К нарушителям порядка будут применены соответствующие меры.

Советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов данную информацию подтвердил.

«Сей факт имел место, к сожалению. Мы крайне обескуражены поведением представителей партии «Справедливая Россия». Принимали все необходимые меры, чтобы работа на выборах не была приостановлена, чтобы голосование прошло нормально. Действительно, на месте работают силовики. Приезжала и скорая помощь. Отмечу, что провокации данной партии носили массовый характер. Представители «Справедливой России» побывали сегодня на нескольких участках и везде пытались устроить скандалы. Больше ни от одной партии такого не было», - сказал Алексей Коновалов.