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В Златоусте сотрудница банка спасла женщину от аферистов

Происшествия
Сегодня, 13:52
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Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудница банка из Златоуста (Челябинская область) в свой выходной предотвратила списание денежных средств со счета клиента. Это оказалась ее знакомая, которая под диктовку мошенников начала им переводить деньги со своего счета.

Жительница Златоуста разместила на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже дома. Ей на телефон позвонила незнакомая и сразу же предложила задаток. Однако владелица дома сказала, что собирается продать его через месяц. Через месяц позвонила другая женщина и предложила беспроцентный кредит и опять потерпевшая отказалась. Третий звонок поступил от мужчины, который представился мужем одной из звонивших по покупке дома женщин. Вновь мужчина предлагает задаток в сумме 100 000 рублей.

«Далее по телефону он повел женщину к банкомату. В банкомате потерпевшая начала набирать непонятные для нее комбинации, когда увидела свою знакомую, работающую в банке. Потерпевшая передала ей телефон, чтобы не запутаться. В ходе разговора с мошенником работница банка сразу же поняла, что это мошенническая схема», - сообщила официальный представитель УМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

Но на этот момент доступ к мобильному банку потерпевшей у мошенника уже был. Не теряя ни минуты, женщины позвонили на телефон горячей линии банка и заблокировали личный кабинет. Таким образом 140 000 рублей, которые были на банковской карточке потерпевшей, удалось сохранить. Женщина обратилась в полицию с заявлением.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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