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В Златоусте во время рыбалки умер мужчина

Происшествия
Сегодня, 10:20
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Автор: 
Инна Шемаева

В селе Куваши (Златоуст, Челябинская область) во время рыбалки умер 70-летний мужчина. Товарищи по «тихой» охоте ему помочь не смогли.

Трагедия произошла на речке Кувашка. Три товарища отправились на рыбалку, во время которой 70-летнему мужчине стало плохо. Друзья дали ему лекарства, которые были у немолодого рыбака с собой, но спасти его не удалось.

«Рыбаки вызвали спасателей. На лодке они переправили тело мужчины на другой берег реки и передали полицейским», - сообщила пресс-секретарь областной службы спасения Марина Яковлева.

Предварительная причина смерти – инфаркт.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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