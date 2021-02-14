В Челябинской области умерло еще 12 пациентов с коронавирусом, 260 человек заболели

За сутки умерло 15 южноуральцев с коронавирусом, выздоровели 475 человек

В Златоусте водитель погиб, влетев в бетонное ограждение

В Сретение Господне в Челябинской области ожидаются метели и гололедица

В Челябинске расследуют смерть новорожденного в областном перинатальном центре

В Челябинской области снайперов проверили на прочность

В Челябинске устранена авария на водоводе, в результате которой пять домов остались без воды

В Челябинск прилетел один из самых известных военных медиков России

В Златоусте водитель погиб, влетев в бетонное ограждение

В Златоусте (Челябинская область) 35-летний мужчина не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение. Он погиб на месте.

Авария со смертельным исходом произошла поздно вечером 13-го февраля на улице 40 лет Победы.

«35-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2110, не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщили в региональном полицейском главке.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства происшествия.