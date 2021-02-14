В Златоусте водитель погиб, влетев в бетонное ограждение

В Златоусте (Челябинская область) 35-летний мужчина не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение. Он погиб на месте.
Авария со смертельным исходом произошла поздно вечером 13-го февраля на улице 40 лет Победы.
«35-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2110, не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия», - сообщили в региональном полицейском главке.
Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства происшествия.