В Златоусте задержали мужчину, совершившим изнасилование и убийство 23 года назад

В Златоусте (Челябинская область) спустя почти 23 года задержали мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 38-летней женщины. Он дал признательные показания.

По версии следствия, преступление произошло ночью 19 мая 1998 года мужчина в безлюдном месте в Златоусте. Мужчина сначала изнасиловал местную жительницу. Потом он расправился с ней и скрылся в неизвестном направлении.

«В течении продолжительного времени преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось не раскрытым», - сообщили в Следственном комитете России.

Во время дополнительных экспертных генетических исследований следователи СК установили убийцу.

«После проведения комплекса оперативных мероприятий с участием сотрудников регионального управления МВД России и имевшихся доказательств причастности к преступлению, обвиняемый признал вину в совершении преступлений», - добавили в СК России.

Он дал признательные показания. Во время следственных действий он подробно описал обстоятельства преступления и механизм.

Мужчину обвиняют в убийстве (п. «к». ч. 2 ст. 105 УК РФ), изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ) и в насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ).

Следователь СК направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому в виде помещения в СИЗО. В настоящее время расследование находится в завершающей стадии.

Фото: СК России