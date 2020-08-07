В Златоусте жену кандидата в депутаты обязали освободить территорию скотомогильника

Прокуратура Златоуста (Челябинская область) выявила факты нарушения земельного законодательства, а также использования не по назначению участка, предназначенного для размещения скотомогильника, индивидуальным предпринимателем Софьей Скородумовой.

Бизнесвумен является супругой кандидата в депутаты Златоустовской городской думы Евгения Скородумова, которого осенью прошлого года местные зоозащитники обвиняли в жестоком обращении с собаками, находившимися в центре отлова бродячих животных. В ноябре местные общественники забрали оттуда 17 четвероногих. Сам предприниматель Скородумов с обвинениями зоозащитников согласен не был. Мужчина утверждал, что условия содержания животных и состояние их здоровья были нормальными.

Что касается жены кандидата в депутаты, то ее частное предприятие, по словам активиста общественной организации «Гражданский патруль» Андрея Королёва, несколько раз попадало в зону скандалов, связанных с утилизацией бытовых отходов.

По инициативе «Гражданского патруля» прокуратура и провела проверку деятельности ИП Скородумовой С.С.

Было выявлено, что бывший скотомогильник, где сейчас стоят клетки, расположен на участке с кадастровым номером 74:250201201:659.

«Эта территория находится на праве аренды в МУП «Память» и предназначена для захоронения животных. Ранее на ней планировалось построить первый приют для животных в Златоусте, однако инициатива не прошла публичные слушания и вопрос о размещении там объекта отпал. Вольеры планировали разобрать и вывезти на хранение в МУП «Автохозяйство». Однако эти планы так и не реализовали», - рассказал Андрей Королёв.

По его словам, сам Евгений Скородумов рассказал, что его жена выиграла тендер на поставку вольеров для животных на сумму 1,7 миллиона рублей. Однако большие клетки так и не были установлены.

Внеплановая проверка контрольно-ревизионного управления администрации Златоуста показала наличие нарушений при обосновании начальной (максимальной) цены контракта и при составлении документов на закупку. КРУ направило материалы проверки в прокуратуру для привлечения виновных лиц к ответственности.

Прокуратура в ходе проверки выявила в действиях арендатора земельного участка МУП «Память» нарушения земельного законодательства.

Главе Златоуста было внесено представление об устранении допущенных нарушений, директора МУП «Память» привлекли к дисциплинарной ответственности, а Софью Скородумову – к административной (за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства). В надзорном ведомстве потребовали освободить участок МУП «Память» от имущества ИП Скородумовой.

Активисты «Гражданского патруля», посетив территорию бывшего скотомогильника, обнаружили, что муниципальное имущество находится в отрытом доступе, никому не нужные дорогостоящие вольеры постепенно ржавеют. Также на территории земельного участка до сих пор незаконно находится печь для сжигания отходов.

Советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов сообщил агентству «Урал-пресс-информ», что городские власти в курсе ситуации и держат ее на контроле.

«Мы принимаем меры, чтобы этот земельный участок был освобожден. Имущество обязательно будет вывезено. От его владелицы поступила просьба о предоставлении дополнительного времени на организацию вывоза имущества в другое место», - рассказал Алексей Коновалов.