28.09.2021
Верхнеуральские огнеборцы вытащили из снежного плена два школьных автобуса
28.09.2021
Жителя Южноуральска отправили в колонию за долги по алиментам
28.09.2021
Летом 2021 года жители Челябинской области предпочитали отдыхать внутри страны
28.09.2021
В Челябинской области закрыто на карантин по ОРВИ 915 классов, по ковиду - 13
28.09.2021
Самые сильные представители уголовно-исполнительной системы РФ работают в Челябинской области
28.09.2021
За сутки ковид подтвердили у 378 южноуральцев
Верхнеуральские огнеборцы вытащили из снежного плена два школьных автобуса
Штормовое предупреждение для южноуральцев на вторник: мокрый снег, ледяной дождь
27.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев
27.09.2021
В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
24.09.2021
В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы
24.09.2021
Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды
23.09.2021