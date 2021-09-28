Верхнеуральские огнеборцы вытащили из снежного плена два школьных автобуса

Сегодня, 28 сентября, на участке автодороги от поселка Урлядинский Верхнеуральского района до поселка Межозерный (Челябинская область) в снежный затор попало несколько автомобилей, в том числе два школьных автобуса.

Система ЕДДС передала сигнал о помощи на центральный пункт пожарной связи магнитогорского гарнизона.

К месту происшествия были направлены сотрудники 59 части на пожарной автоцистерне в количестве четырех человек.

«Прибывшие на место пожарные-спасатели обнаружили, что в заторе находятся два школьных автобуса и 18 автомобилей. Автобусы были промежуточными, то есть они проезжали по поселкам и собирали детей, поэтому школьников в автобусе было немного, всего трое. За учениками сразу приехали родители, поэтому дети не успели испугаться. Пострадавших не было. На участке, где произошел затор, снег покрывал дорожное полотно приблизительно десять сантиметров, но из-за того, что весь автотранспорт был на летней резине, данный участок дороги автомобили проехать не смогли, - пояснил старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Магнитогорского гарнизона Андрей Минин.

Автобусы без детей, а также легковые автомобили были отбуксированы с непроходимого участка дороги на трассу, где водители уже продолжили маршрут самостоятельно. В общей сложности помощь была оказана пассажирам и водителям 20 транспортных средств.