30.05.2023
В Челябинской области моряки Росгвардии провели задержание условных диверсантов
30.05.2023
Во вторник утром на подлете к Москве сбиты несколько беспилотников
30.05.2023
«Без забот на год вперед» с торговой сетью «Пятёрочка»
30.05.2023
Воспитанники детской филармонии презентуют челябинцам концерт
29.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 30 мая (18+)
29.05.2023
Новая пешеходная зона на улице Свободы в Челябинске продолжает преображаться
Во вторник утром на подлете к Москве сбиты несколько беспилотников
03.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
28.02.2023
Киев предпринял попытку атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на Кубани и в Адыгее
07.02.2023
Боевой дуэт: «Прорыв» с челябинскими двигателями и дроны
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023