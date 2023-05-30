Во вторник утром на подлете к Москве сбиты несколько беспилотников

Во вторник рано утром, 30 мая, несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты при подлете к Москве. В нескольких районах Подмосковья были слышны взрывы. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий.

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов - это работает наша ПВО - написал в своем официальном телеграм-канале Андрей Воробьев, губернатор Московской области. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников».

«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения», - сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Несколько зданий получили незначительные повреждения.

На место происшествий прибыли все экстренные службы города, несколько машин скорой помощи. Выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал.

«По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал», - отметил Собянин. По его словам, два человека обратились за медицинской помощью. Она была оказана на месте. Госпитализация никому не потребовалась.

Жителей просят сохранять спокойствие.

Сергей Собянин уточнил, что жители нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА, были эвакуированы. Такое решение принято в целях безопасности на время работы экстренных служб. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры, уточнил мэр Москвы.