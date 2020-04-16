Водитель Bla-bla-car из Карталов, по вине которого погибла молодая женщина, заплатит один миллион рублей

В Челябинской области вынесен приговор в отношении водителя Bla-bla-car, который уснул за рулем. По его вине погибла 30-летняя женщина, а ее ребенок получил серьезные травмы. Ему предстоит возместить свыше одного миллиона рублей моральной компенсации.

Приговором Увельского районного суда установлено, что житель Карталов в июне 2019 года на автодороге « Челябинск - Троицк» на территории Увельского района, будучи в утомленном состоянии, работая водителем сервиса Bla-bla-car совершил дорожно-транспортное происшествие, выехав за пределы проезжей части и опрокинув автомобиль, в результате чего 30-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте происшествия, ее малолетний ребенок получил тяжкие телесные повреждения.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области, судом c учетом заключения прокурора удовлетворен в полном объеме иск двоих потерпевших в части суммы взыскания компенсации морального вреда и расходов на погребение.

С виновного взысканы компенсация морального вреда и расходы на погребение по 550 тысяч рублей в пользу каждого потерпевшего.