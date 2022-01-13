Водитель из Кусинского района осужден за взятку сотруднику ГИБДД

Кусинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя поселка Магнитка (Челябинская область). Он пытался откупиться от сотрудника ГИББД, который поймал его за рулем пьяным.

В суде установлено, что подсудимый, будучи лишенным права управления транспортными средствами, вновь был остановлен сотрудниками ГИБДД за управлением автомобилем в состоянии опьянения.

«Осознавая, что он будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ, находясь возле служебного автомобиля сотрудников полиции, неоднократно предложил передать инспектору взятку в сумме 50 тысяч рублей путем банковского перевода за не привлечение к ответственности», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Противоправные действия подсудимого были пресечены сотрудниками полиции.

Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно.