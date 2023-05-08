08.05.2023
Водитель легковушки на трассе М-5 в Челябинской области врезался в «Сканию» и «ГАЗель»
08.05.2023
Полицейские Челябинской области создали патриотический клип ко Дню Победы
08.05.2023
При тушении свалки в Златоусте обнаружено тело убитой женщины
08.05.2023
В Чесме на пожаре погибли мужчина и женщина
08.05.2023
К утру восьмого мая площадь активного горения в нацпарке «Зигальга» сократилась до 35 гектаров
08.05.2023
В Магнитогорске водитель легковушки насмерть сбил женщину на переходе
Водитель легковушки на трассе М-5 в Челябинской области врезался в «Сканию» и «ГАЗель»
22.03.2023
В Челябинской области КАМАЗ смял «Тойоту»
19.02.2023
В Челябинске водитель иномарки сбил двух пешеходов на остановке
19.02.2023
В Челябинске в ДТП с тремя автомобилями пострадали четыре человека
13.02.2023
В Миассе в ДТП на обледеневшей дороге пострадали четыре человека
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023