Водитель легковушки на трассе М-5 в Челябинской области врезался в «Сканию» и «ГАЗель»

На трассе М-5 в Челябинской области сегодня, восьмого мая, произошло ДТП с участием трех автомобилей и двумя пострадавшими.

Авария произошла на 1563-м километре автодороги Москва – Челябинск на территории Ашинского района.

По предварительным данным, водитель легковушки ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу (на участке, где это запрещено) и столкнулся со «Сканией», после чего продолжил движение и врезался в «ГАЗель».

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, травмы в ДТП получили водители ВАЗа и «ГАЗели».

На месте происшествия работали два экипажа ДПС и было организовано реверсивное движение.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.