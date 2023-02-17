17.02.2023
В школы Челябинска поступили сообщения о готовящихся взрывах
17.02.2023
Секретарь Совбеза обсудил в Челябинске технический суверенитет России
17.02.2023
Водители Челябинска остались без газозаправочной станции
17.02.2023
Челябинская областная ветстанция ждет четвероногих на бесплатную кастрацию
16.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 17 февраля (18+)
16.02.2023
Ленинцев взволновал разбор конструкций в сквере у ДК «Станкомаш» Челябинска
Водители Челябинска остались без газозаправочной станции
16.02.2023
Благодаря приставам в копейском приюте для бездомных животных теперь будет свет
14.02.2023
Оштрафовали челябинца, инсценировавшего для приставов угон машины
14.02.2023
За приставов Челябинской области ответит Полина
08.02.2023
Выявлены фейковые рассылки от имени судебных приставов в Челябинской области
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023