Водители Челябинска остались без газозаправочной станции

В Ленинском районе Челябинска судебные приставы приостановили деятельность автогазозаправочной станции, расположенной на улице Игуменка.

Была проведена проверкаи в ходе проверки установлено, что станция работает с серьезными нарушениями, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровья жителям и обществу ввиду возможных аварий и их последствий.

«Индивидуальный предприниматель, эксплуатирующий данный объект, не озаботилась регистрацией опасного производственного объекта в соответствующем государственном реестре, оформлением лицензии на вид деятельности в области промышленной безопасности, составлением и утверждением технологической схемы с указанием резервуара, его номера, а также газопроводов запорной и предохранительной арматуры, нанесением обозначений с порядковым номером и датой проведения испытаний на соединительных рукавах для сливо-наливных операций», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Как было отмечено судом, данное правонарушение было совершено повторно – первый раз оно было выявлено в 2021 году. Приняв во внимание все обстоятельства административного правонарушения, в том числе и повторность в качестве отягчающего, суд назначил индивидуальному предпринимателю наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток.