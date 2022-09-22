Военком Челябинской области: Никаких приказов о частичной мобилизации я не подписывал

В Челябинской области неизвестные стали распространять документ об объявлении мобилизации в регионе, якобы подписанный военный комиссаром Андреем Максуровым. Это фейк.

В частности, в «документе» готовится о том, как будет проходить в Челябинской области частичная мобилизация. В нем прописаны действия тех, кто под нее попадает. Якобы офицерам, сержантами, прапорщикам, мичманам и матросам запаса, которые не имеют на руках мобилизационных предписаний и не получили повестки, временно запрещается выезд за пределы города или района. Также в этом «документе» прописаны действия работодателей, которые должны освободить от работы граждан, подлежащих мобилизации, и обеспечить их явку в военкоматы. Также в фейковом приказе прописаны действия владельцев транспортных средств.

Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров в разговоре с корреспондентом агентства «Урал-пресс-информ» отметил, что он к этому приказу никакого отношения не имеет:

«Не издавал, не подписывал. «Это фейк», - заявил военком региона.

Также Андрей Максуров сообщил, что, по его сведениям, неизвестные лица расклеивают данный «документ» на челябинских остановках.

Южноуральцев в очередной раз призывают пользоваться только официальными и проверенными источниками информации, не верить слухам и не поддаваться на провокации.