Военный суд Челябинского гарнизона приговорил росгвардейца за убийство отца в новогоднюю ночь

Челябинский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор росгвардейцу Наилю Хабибуллину, в состоянии алкогольного опьянения жестоко избившему своего отца, который в скором времени скончался от полученных травм.

Военным судом военнослужащий войсковой части №3448 (Челябинск) приговорен к пяти годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в военном следственном отделе СКР по Челябинскому гарнизону, сержант Хабибуллин признан виновным по части четвертой статьи 111 УК РФ.

Интересно, что на первоначальном этапе расследования по рекомендации командования войсковой части №3448 он не признавал свою причастность к совершению преступления и выдвигал версию о том, что его отца избили неизвестные молодые люди у магазина в деревне Бажикаева - до того, как тот пришел к нему в гости (в отношении командования по данному факту проводится проверка).

Однако предварительным следствием истина была установлена, и она оказалась другой. Первого января этого года, с 00.15 до двух часов ночи, сержант вместе с отцом, Рамилем Хабибуллиным, праздновал Новый год в своем доме в деревне Бажикаева Аргаяшского района. В ходе совместного употребления алкоголя отец и сын поссорились - на почве произошедшего конфликта и возникшей взаимной неприязни росгвардеец нанес Хабибуллину-старшему множественные удары руками и ногами по телу и голову.

Избив отца в новогоднюю ночь, военнослужащий причинил его здоровью тяжкий вред – Рамиль Хабибуллин скончался в приемном отделении районной больницы села Аргаяш около девяти часов вечера первого января.

Следствием были собраны достаточные доказательства вины военнослужащего, под давлением которых сержант изменил показания и признал свою вину, начав активно способствовать окончанию расследования уголовного дела, которое было направлено военным прокурором Челябинского гарнизона в суд для рассмотрения по существу 12-го апреля.