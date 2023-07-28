Возбуждено уголовное дело о теракте после ракетной атаки Украины по Таганрогу

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте после ракетной атаки Украины на территории Таганрога (Ростовской области), в результате которой пострадали 15 человек, сообщает пресс-служба СК РФ.

«По факту ракетной атаки города Таганрога Ростовской области Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, 28 июля 2023 года вооруженные формирования Украины совершили атаку с применением ракеты неустановленного типа, имеющей высокие поражающие свойства, на территории города Таганрога (Ростовская область).

Российские системы ПВО смогли вовремя обнаружить и перехватить ракету.

«В результате детонации ракеты над жилыми кварталами и падения обломков 13 мирных жителей получили ранения», - отметил в СКР. Повреждения получили ряд жилых домов и административные здания.

В ведомстве отметили, что в рамках уголовного дела «проводятся необходимые следственные мероприятия, в ближайшее время будет назначены экспертизы». Устанавливаются конкретные подразделения ВСУ и лица из их числа, причастные к этим преступным действиям.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что сегодня также была предпринята попытка террористической атаки на территории Московской области. Средствами ПВО был обезврежен беспилотный летательный аппарат. Жертв и разрушений нет.

«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны», - сообщал с Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Разрушений и пострадавших нет.

«Решительно осуждаем очередные циничные террористические акции киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры. Военного смысла они заведомо не имели», - прокомментировала Мария Захарова.

Читайте первыми новости в нашем телеграмм-канале.