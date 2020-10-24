Возбуждены уголовные дела по факту хищения денег при очистке реки Миасс

В Челябинске по результатам прокурорской проверки следственным комитетом региона возбуждены уголовные дела по факту халатности и хищения бюджетных средств, полученных в счет оплаты работ по очистке акватории реки Миасс. Ущерб составляет порядка 12 миллионов рублей.

Компания ООО «Акватехника» исполняла государственный контракт на выполнение работ по очистке акватории реки Миасс, заключенного с министерством экологии области в рамках национального проекта «Экология».

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, первое уголовное дело возбуждено следственным управлением СКР по региону по части 1.1 статьи 293 УК РФ («Халатность») по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей при приемке работ по контракту.

Второе уголовное дело возбуждено уже главным следственным управлением регионального полицейского глава. Оно возбуждено по части четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество») в отношении неустановленных лиц из числа работников ООО «Акватехника» по факту хищения бюджетных средств, полученных в счет оплаты работ по очистке акватории реки Миасс, в сумме свыше 12 миллионов рублей.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», прокурорская проверка выявила, что ООО «Акватехника» при сдаче работ в отчетные документы были внесены недостоверные сведения о массе размещенных на полигоне отходов и о затратах на их перевозку. При этом министерством экологии области работы были приняты.

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков заявил, что работа подрядчиком по уборке реки Миасс была выполнена в полном объеме. Данные, указанные в справках, с ними совпадают. Минэкологии работой осталось довольно.

Инна Шемаева