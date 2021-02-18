Высокопоставленному полицейскому Челябинска предъявлено обвинение по двух статьям УК
В Челябинской области начальнику оперативно-розыскной части по собственной безопасности ГУ МВД Леониду Галанину предъявлено обвинение в получении взятки и превышении должностных полномочий.
Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков, подозреваемый получал взятки в виде недвижимого имущества за общее покровительство местным жителям за не привлечение их к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений.
Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
В ближайшие дни Галанину планируют избрать меру пресечения.
В пресс-службе регионального полицейского главка от комментариев воздержались.