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Высокопоставленному полицейскому Челябинска предъявлено обвинение по двух статьям УК

В Челябинской области начальнику оперативно-розыскной части по собственной безопасности ГУ МВД Леониду Галанину предъявлено обвинение в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков, подозреваемый получал взятки в виде недвижимого имущества за общее покровительство местным жителям за не привлечение их к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В ближайшие дни Галанину планируют избрать меру пресечения.

В пресс-службе регионального полицейского главка от комментариев воздержались.