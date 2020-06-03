Высокопоставленный сотрудник ЮУЖД, попавшийся на взятке, отправлен в СИЗО

Суд отправил в СИЗО начальника Челябинского центра организации работы железнодорожных станций - структурного подразделения Южно-Уральской дирекции управления. Он обвиняется в получении взятки от представителя коммерческой организации.

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении начальника Челябинского центра организации работы железнодорожных станций по части третьей статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Получение взятки».

Также за дачу взятки уголовные дела возбуждены в отношении двух представителей коммерческой организации.

Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, сотрудник ЮУЖД получил взятку в размере 70 тысяч рублей. Деньги предназначались за подписание регламента о взаимодействии между Южно-Уральской железной дорогой и коммерческой организацией, а также технологической карты работы маневрового локомотива организации, не имеющего разрешения на производство работ на путях общего пользования.

Преступление выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте и УФСБ России по Челябинской области.

В отношении сотрудника ЮУЖД суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении представителя коммерческой организации в виде домашнего ареста.