Взяточника из управления транспорта администрации Челябинска оставили на свободе

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении старшего инженера отдела управления транспорта администрации города Челябинска, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение взятки».

Следствием и судом установлено, что в 2020 году осужденный получил взятку в сумме 35 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание покровительства при выполнении муниципального контракта по оказанию услуг в виде пассажирских перевозок. Об этом сообщили в СКР.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.