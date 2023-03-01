Южноуральцев просят отказаться от поездок в горно-заводскую зону

В Челябинской области затруднено движение автотранспорта в горнозаводской зоне на федеральной трассе М-5 «Урал» в связи со снегопадом. Госавтоинспекция просит водителей отказаться от поездок в данном направлении.

«На 1590 км автодороги М-5 Урал "Москва-Челябинск" на территории горно-заводской зоны идут осадки в виде снега. Наблюдается затруднение в движении», - предупреждает Управление Госавтоинспекции по Челябинской области.

Челябинский Гидрометцентр сообщает, предстоящей ночью и днем второго марта местами пройдет небольшой снег, в горах до умеренного, в отдельных районах метели.

ГИБДД просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок, особенно в данном направлении.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и оказания необходимой помощи участникам дорожного движения, работают экипажи ДПС!

В Челябинске существенных осадков не обещают, но в ночные часы прогнозируют понижение температуры воздуха. В связи с чем на дорогах возможна гололедица. Подрядные организации будут выполнять работы по обработке противогололедными материалами опасных участков (спуски, подъёмы, мостовые сооружения и перекрестки, заездные карманы остановок общественного транспорта).

Водителей просят передвигаться с осторожностью, по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом.

О нештатной ситуации на федеральных трассах можно сообщать по телефону круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» +7-982-331-37-84 (WhatsAp).

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92 или 8-902-868-50-81 (Вайбер).

При возникновении нештатных ситуаций на дорогах Челябинска необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города: +7 951 771-73-25.