Южноуральцев снова «развели» мошенники
Жители Челябинской области упорно игнорируют все призывы полицейских не поддаваться на уловки аферистов, которые представляются банковскими сотрудниками. Все не впрок. Они верят звонящим незнакомцам, сообщают данные своих банковских карт и с легкостью оформляют на себя кредиты.
В Челябинске жертвами телефонных мошенников стали пять человек. Поверив аферистам, они лишились порядка миллиона рублей.
«Схема преступлений одна из самых распространенных - потерпевшим звонят неизвестные и представляются сотрудниками банка. Звонившие обращаются к ним по имени и отчеству и сообщают, что по их банковским счетам зафиксированы сомнительные операции и неизвестные пытаются получить доступ к их денежным средствам. В дальнейшем, из-за страха потерять свои сбережения доверчивые граждане следует всем указаниям мошенников, и либо сообщают им реквизиты своих банковских карт и присланных в СМС-сообщениях пароли, либо сами переводят денежные средства на указанные мошенниками счета», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.
В Златоусте очередной жертвой мошенников стал пенсионер. Мошенники в течениt двух дней вводили гражданина в заблуждение и предупреждали о том, что нельзя никому говорить о том, что он узнает по телефону и какие производит действия, потому что везде одни мошенники
На телефон златоустовца позвонила неизвестная, представившись сотрудницей банка. Она сообщила об угрозе списания денежных средств неизвестным лицом. Мужчина сразу поверил и сообщил номер карты. Далее девушка спросила про сумму на счетах. Дальше трубку взял сотрудник «технической службы». «Техник» сообщил, что нужно снять 15 000 рублей и положить по номеру телефона. При этом не ходить в банк и никому не сообщать о случившемся. После чего «техник» сказал, что свяжется дополнительно с ним завтра, и они продолжат дальнейшие действия по сохранности денег на счете. На следующий день диалог продолжился.
«Звонил всегда мужчина и говорил, что необходимо делать. А именно: снять 220 000 рублей со вклада. После того, как мужчина перевел 15 000 рублей и 220 000 рублей, мужчина сказал, что утечка информации произошла в другом банке, поэтому необходимо пойти в «другой банк» и оформить кредит как можно на большую сумму. В «другом банке» ему дали кредит 25 000 рублей и перечислили 167 000 рублей за минусом страховки. При этом мужчина не говорил истинную причину своего визита в банк», - сообщила официальный представитель УМВД России по Златоусту Ольга Аристова.
После этого пенсионер пошел, как ему велели по телефону в тот же самый банкомат и частями по 15 000 рублей перечислил еще и 167 000 рублей. Второй день общения с мошенниками начался в 11 часов дня и закончился в шесть вечера. Закончился диалог на том, что мошенник посоветовал на следующий день получить новую карту в своем первоначальном отделении банка. На утро следующего дня мужчина попытался связаться по телефонам мошенников, но они уже не отвечали. Итог общения: кредит на 5 лет, который мужчина будет оплачивать по 7 000 рублей в месяц со своей пенсии.
Также жертвами мошенников стали жители Саткинского, Красноармейского и Октябрьского районов. Они лишились своих сбережений в общей сумме около миллиона рублей.
По всем данным возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».
«Полицейские в очередной раз призывают граждан не проявлять доверчивость. Нужно помнить, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС-сообщениях. Эти сведения никому нельзя сообщать! Кроме того, работники кредитных организации никогда не предлагают перевести денежные средства на сторонние счета. Такие запросы и предложения осуществляют только мошенники», - сообщили в региональном полицейском главке.
При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников и не переводите свои сбережения по указанию незнакомых лиц.
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