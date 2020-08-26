Южноуральцы становятся жертвами аферистов, пытаясь заработать на фондовых биржах

Полмиллиона рублей лишились два жителя Челябинской области, пытаясь заработать на торгах на фондовой бирже. Они поверили мошенникам и стали жертвами аферистов.

В регионе зафиксированы факты использования мошеннических схем, по которым злоумышленники, обещая высокую прибыль, предлагают местным жителям заработать на инвестициях либо фондовых биржах. Так, в Южноуральске мужчине, позвонил неизвестный и, представившись менеджером, предложил зарегистрироваться на сайте Werty.trade для получения процентов от инвестиций. Мужчина согласился и под предлогом денежных ставок на биржевой платформе осуществил перевод своих денег злоумышленникам. Он даже оформил для этого кредит.

Однако, когда мужчина решил снять накопившуюся на его счету сумму, аферист перестал выходит на связь. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. Подобный случай произошел в Троицке. Пытаясь заработать на торгах на фондовой бирже, мужчина потерял из-за мошенников свыше 400 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество».

Сотрудники полиции призывают южноуральцев бдительными.

«Не рискуйте своими сбережениями. Не верьте незнакомцам и объявлениям, обещающим быстрое обогащение. Прежде, чем вкладывать свои деньги куда-либо, соберите информацию об организации и наличии у ней лицензии, изучите отзывы других вкладчиков. Ни в коем случае не сообщайте никому данные своих банковских карт», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

По возможности донесите информацию об используемых мошенниками схемах до пожилых родственников, чаще всего именно они становятся жертвами злоумышленников.