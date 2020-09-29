Южноуральцы взяли 2,5 миллиона в кредит и отдали их мошенникам

Несмотря на то, что полиция Челябинской области ежедневно говорит о тех способах, которые используют аферисты, южноуральцы упорно не хотят слышать стражей порядка и продолжают неизвестным людям, которые им звонят, представляясь сотрудниками банков, сообщать все свои данные. Сейчас они не просто лишаются своих денег на банковской карте, они идут и берут кредиты.

Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Чебаркуль. География городов, в которых жители, ведутся на уловки мошенников и оформляют на себя кредиты, масштабна.

«На Вас пытаются оформить кредит» -

эти слова услышала в телефонной трубке 34-летняя жительница Магнитогорска. Схема обмана была проста: служба безопасности банка, якобы, переживает за клиента, так как кто-то пытается оформить на него кредит. Поэтому нужно кредит оформить потерпевшей, обналичить денежные средства и перевести их на номер счета, указанный мошенниками.

«После того, как все операции были выполнены, жительница нашего города поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Причиненный ущерб составил почти 800 тысяч рублей», - сообщила официальный представитель УМВД России по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

В Златоусте местному жителю позвонили также представители банков. Один представился сотрудником «Сбербанка», второй «Альфа-банка».

«Они сообщили мужчине, что зафиксированы подозрительные переводы с его банковских карт и попросили его продиктовать номера карт, а также ПИН-коды», - сообщила официальный представитель УМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

В итоге выяснялось, что на мужчину были оформлены два кредита на общую сумму порядка 400 тысяч рублей.

Житель Челябинска также стал жертвой телефонного мошенника.

«Звонивший сообщил, что неизвестные пытаются получить доступ к его денежным средствам и попросил оказать содействие в их поимке. Для этого ему необходимо оформить кредит, чтобы на его счетах было достаточно денежных средств. Потерпевший проследовал к отделению банка, где оформил кредит на сумму около 900 000 рублей и обналичил его. После чего, по указанию «лже» сотрудника банка, посредством банкомата он совершил около 60-ти денежных переводов по 15 000 рублей на указанные злоумышленником счета», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

В полицию Чебаркуля обратился местный житель, который рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на него кредит.

«После чего лже-сотрудник введя потерпевшего в заблуждение предложил уже ему оформить займ, а чтобы мошенники не получили деньги, перевести ссуду на резервный счет. Таким образом, мужчина оформил на себя займ в размере 200 000 рублей, а деньги перевел на счет мошенников», - рассказали в региональном полицейском главке.

Полицейские в очередной раз призывает южноуральцев к бдительности. Сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому! Такие запросы осуществляют только мошенники.

«Звонящий под видом представителя банка начинает разговор с того, что обращается к вам по имени и отчеству. Попросите его назвать вашу фамилию. Скорее всего, он не справится с этой задачей. В разговоре с мошенником абонент может слышать интершум, напоминающий работу колл-центра, что также должно насторожить. В ходе дальнейшего общения вас будут убеждать в несанкционированном доступе неизвестными лицами к вашему счету и предложат «надежный» способ обезопасить свои накопления или оформить кредит, осуществив определенные манипуляции под диктовку. Здесь уже однозначно нужно прервать разговор и отключить телефон», - добавили в региональном полицейском главке.

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону указанному на оборотной стороне вашей карты. В случае несанкционированных списаний денежных средств – обращаться в полицию.