ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Южноуральцы взяли 2,5 миллиона в кредит и отдали их мошенникам

Происшествия
Сегодня, 16:27
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Несмотря на то, что полиция Челябинской области ежедневно говорит о тех способах, которые используют аферисты, южноуральцы упорно не хотят слышать стражей порядка и продолжают неизвестным людям, которые им звонят, представляясь сотрудниками банков, сообщать все свои данные. Сейчас они не просто лишаются своих денег на банковской карте, они идут и берут кредиты.

Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Чебаркуль. География городов, в которых жители, ведутся на уловки мошенников и оформляют на себя кредиты, масштабна.

«На Вас пытаются оформить кредит» -
эти слова услышала в телефонной трубке 34-летняя жительница Магнитогорска. Схема обмана была проста: служба безопасности банка, якобы, переживает за клиента, так как кто-то пытается оформить на него кредит. Поэтому нужно кредит оформить потерпевшей, обналичить денежные средства и перевести их на номер счета, указанный мошенниками.

«После того, как все операции были выполнены, жительница нашего города поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Причиненный ущерб составил почти 800 тысяч рублей», - сообщила официальный представитель УМВД России по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

В Златоусте местному жителю позвонили также представители банков. Один представился сотрудником «Сбербанка», второй «Альфа-банка».

«Они сообщили мужчине, что зафиксированы подозрительные переводы с его банковских карт и попросили его продиктовать номера карт, а также ПИН-коды», -  сообщила официальный представитель УМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

В итоге выяснялось, что на мужчину были оформлены два кредита на общую сумму порядка 400 тысяч рублей.

Житель Челябинска также стал жертвой телефонного мошенника.

«Звонивший сообщил, что неизвестные пытаются получить доступ к его денежным средствам и попросил оказать содействие в их поимке. Для этого ему необходимо оформить кредит, чтобы на его счетах было достаточно денежных средств. Потерпевший проследовал к отделению банка, где оформил кредит на сумму около 900 000 рублей и обналичил его. После чего, по указанию «лже» сотрудника банка, посредством банкомата он совершил около 60-ти денежных переводов по 15 000 рублей на указанные злоумышленником счета», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

В полицию Чебаркуля обратился местный житель, который рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на него кредит.

«После чего лже-сотрудник введя потерпевшего в заблуждение предложил уже ему оформить займ, а чтобы мошенники не получили деньги, перевести ссуду на резервный счет. Таким образом, мужчина оформил на себя займ в размере 200 000 рублей, а деньги перевел на счет мошенников», - рассказали в региональном полицейском главке.

Полицейские в очередной раз призывает южноуральцев к бдительности. Сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому! Такие запросы осуществляют только мошенники.

«Звонящий под видом представителя банка начинает разговор с того, что обращается к вам по имени и отчеству. Попросите его назвать вашу фамилию. Скорее всего, он не справится с этой задачей. В разговоре с мошенником абонент может слышать интершум, напоминающий работу колл-центра, что также должно насторожить. В ходе дальнейшего общения вас будут убеждать в несанкционированном доступе неизвестными лицами к вашему счету и предложат «надежный» способ обезопасить свои накопления или оформить кредит, осуществив определенные манипуляции под диктовку. Здесь уже однозначно нужно прервать разговор и отключить телефон», - добавили в региональном полицейском главке.

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону указанному на оборотной стороне вашей карты. В случае несанкционированных списаний денежных средств – обращаться в полицию.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Общество
Вчера, 15:09
В полиции Копейска новый руководитель
Общество
09.09.20 14:00
Второклассников школы, где учится сын губернатора Текслера, посвятили в юных полицейских
Происшествия
08.09.20 13:18
Дело на 25 миллионов
В Челябинской области передано в суд дело экс-сотрудника регионального полицейского главка, вымогавшего деньги у бизнесмена
Происшествия
07.09.20 16:12
Жители Златоуста «отоваривались» в магазинах за счет рассеянных горожан
Сегодня, 12:01
Сотрудник воинской части Чебаркуля лишился денег, заказав проститутку
Сегодня, 11:41
Родственники парня из Башкортостана, погибшего в аварии с трактором, ищут свидетелей
Сегодня, 11:15
В Челябинске обладательница бесконтактной банковской карты лишилась своих сбережений
Сегодня, 10:44
Аэропорт Челябинска накажут за нарушение масочного режима
Сегодня, 10:42
Челябинец на электросамокате пострадал в аварии
Вчера, 18:58
В Челябинске будут судить банду, укравшую коллектор
Вчера, 18:54
Челябинцы вновь перевели мошенникам почти миллион рублей
Вчера, 18:45
В Челябинске за завоз наркотиков в двигателе автомобиля посадили москвича
Вчера, 16:30
В Челябинске на сбыте «синтетики» задержаны подростки
Вчера, 16:12
Ленинский район Челябинска стал «рассадником» наркопритонов
Политика
Сегодня, 11:59
Владимир Путин одобрил инициативы Алексея Текслера по сохранению экономической устойчивости регионов
Политика
Сегодня, 12:51
Текслер предложил Путину создать в России институт «добросовестного экспортера»
Новости
Сегодня, 16:41
Политика
Депутаты утвердили список будущих почетных ветеранов Челябинска
Сегодня, 16:40
Происшествия
Убийцу пятерых человек из Нязепетровска отправили в психушку
Сегодня, 16:21
Политика
Челябинские депутаты считают невозможным проводить публичные слушания в очной форме
Сегодня, 15:54
Общество
Челябинец выиграл килограмм золота на ТНТ
Сегодня, 15:51
Общество
За сутки умерло четверо южноуральцев с ковидом в Златоусте, Челябинске, Сатке и Чебаркуле
Материалы рубрики
Сегодня, 16:40
Происшествия
Убийцу пятерых человек из Нязепетровска отправили в психушку
Сегодня, 14:32
Происшествия
В Златоусте задержан насильник, который с ножом напал на беззащитную женщину
Сегодня, 14:01
Происшествия
В детском саду Магнитогорска малыш выпал из окна
Сегодня, 13:52
Происшествия
В Златоусте сотрудница банка спасла женщину от аферистов
Сегодня, 12:01
Происшествия
Сотрудник воинской части Чебаркуля лишился денег, заказав проститутку
Теги
ГУ МВД по Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика